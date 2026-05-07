Premios Platino 2026 sorprenden con ceremonia anticipada y potente discurso político en Riviera Maya

La XIII edición de los Premios Platino 2026 ya puso en marcha su semana grande en la Riviera Maya con una inédita ceremonia previa que entregó 21 galardones técnicos y de reparto, marcando el puntapié inicial de la gran celebración del audiovisual iberoamericano.

Lejos de la tradicional alfombra roja, la organización apostó este año por una fórmula nueva: dividir parte de las categorías en una jornada especial realizada durante el día para agilizar la gala principal del sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret.

La apertura estuvo encabezada por los conductores Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, junto al presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, quien destacó la expansión de categorías para reconocer “el trabajo que ocurre lejos del foco y las alfombras rojas”.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue el discurso político de Camila Pláate, ganadora a Mejor Actriz de Reparto por Belén. La intérprete lanzó una dura reflexión al recibir el premio: “Los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar”, frase que acompañó con una cita de Eva Perón y un llamado por “más paz y más amor”.

La producción argentina dominó buena parte de la ceremonia. El Eternauta se quedó con premios para Andrea Pietra y César Troncoso en categorías de reparto para televisión. Pietra emocionó al revelar que se trataba del primer galardón de su carrera tras 37 años de trayectoria.

Además de las premiaciones, la organización confirmó que la gala final contará con shows en vivo de Camilo, María Becerra y Manuel Carrasco. Dicha ceremonia principal se realizará este sábado 9 de mayo y será transmitida por HBO Max y TNT para toda Iberoamérica.