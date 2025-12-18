;

Famoso actor anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años”

“Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí”, escribió Eduardo Casanova en su cuenta de Instagram. A la vez, presentó un adelanto de un documental sobre su vida.

Javier Méndez

Famoso actor anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años”

Famoso actor anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años” / Carlos Alvarez

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos. El director y actor español Eduardo Casanova, compartió a través de su cuenta de Instagram que tiene VIH.

Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH”, dice el mensaje, acompañado por un video como adelanto de un documental sobre su vida.

Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, señaló el famoso intérprete de 34 años, originario de Madrid.

Revisa también:

ADN

“Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, admitió el artista, contando que el registro de sus vivencias llegará a los cines el próximo año.

Casanova se ha hecho conocido por su papel de Fidel Martínez en la serie Aída, que lo catapultó a la popularidad, y por su trabajo posterior en el cine como director y guionista de películas como Pieles (2017) y La piedad (2022). También ha participado como actor en producciones como La llamada.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad