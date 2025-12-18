Famoso actor anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años”

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos. El director y actor español Eduardo Casanova, compartió a través de su cuenta de Instagram que tiene VIH.

“Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH”, dice el mensaje, acompañado por un video como adelanto de un documental sobre su vida.

“Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, señaló el famoso intérprete de 34 años, originario de Madrid.

“Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, admitió el artista, contando que el registro de sus vivencias llegará a los cines el próximo año.

Casanova se ha hecho conocido por su papel de Fidel Martínez en la serie Aída, que lo catapultó a la popularidad, y por su trabajo posterior en el cine como director y guionista de películas como Pieles (2017) y La piedad (2022). También ha participado como actor en producciones como La llamada.