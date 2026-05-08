Reconocida periodista de la TV chilena atraviesa duro momento de salud: “Perdí la movilidad del brazo y las piernas”

Durante un largo periodo estuvo alejada de las pantallas, pero ahora se supo acerca del complejo momento que atraviesa la periodista Chris McMillan.

La comunicadora, que fue parte de programas como Bienvenidos, en Canal 13, rompió el silencio y contó que está presentando complicaciones de salud.

En conversación con Hay que decirlo, la periodista detalló que durante esta último tiempo ha tenido problemas en su columna vertebral, intervenciones quirúrgicas y una difícil recuperación.

“Los último ocho meses como familia han sido una prueba tremenda. Tienen que imaginar que esta mujer que estaba acostumbrada a salir a terreno, de un momento a otro, perdí la movilidad del brazo, perdí la movilidad de las piernas. No me podía levantar, perdí toda autonomía”, contó McMillan.

En esa misma línea, relató que “han sido tres procedimientos en mi columna en ocho meses. Neurocirugías que son costosas”.

De hecho, detalló que a su situación de salud se le sumó un accidente de tránsito que empeoró su condición. “Nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada y ahí me quedé sin piernas”, sostuvo.

Producto del complejo momento de salud que enfrenta, es que la periodista reconoció que junto a su esposo y sus tres hijos también atraviesa un difícil momento económico, principalmente por los costos médicos y de rehabilitación. Es por eso, que detalló que ha tenido que recurrir a sus amigos cercanos por ayuda financiera.

De todos modos, McMillan no escondió sus ganas de recuperarse tanto para ella como para su familia. “Tengo todavía tres niños pequeños, tengo 41 años y todavía un mundo de cosas por hacer”, concluyó.