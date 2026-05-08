Sernac emite alerta de seguridad por camiones con falla técnica: estos son los modelos afectados en Chile

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para algunos modelos de camiones por posibles defectos técnicos.

Porsche Chile SpA informó sobre la advertencia para los camiones marca MAN de los modelos: TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, eTGS, eTGX y hTGX, comercializados en el país en 2026. A continuación, imágenes referenciales:

Sernac Ampliar

Sernac Ampliar

De acuerdo a lo señalado por el organismo, la falla técnica en los modelos radica en las bielas de dirección de los camiones.

“Se ha detectado un posible defecto de fabricación en las bielas de dirección y las barras de acoplamiento suministradas por el fabricante ZF, lo que podría comprometer la integridad del sistema de dirección y la seguridad del vehículo", especificó el ente fiscalizador.

Es por lo anterior que “es imperativo realizar una inspección técnica de las piezas afectadas para verificar su estado y proceder a su sustitución preventiva en caso de ser necesario”, detallan.

En casos extremos, dicho fallo estructural de componentes podría “provocar una pérdida repentina del control direccional del vehículo, incrementando el riesgo de accidentes graves o colisiones”, señalan.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el Sernac llaman a los consumidores a verificar si su camión se encuentra dentro de la alerta de seguridad, para ello se deben identificar con el número de VIN en el sitio web (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, hay que contactarse directamente con la empresa, para efectuar la reparación del camión, la cual tiene una duración aproximada de 5 horas y es gratuita para los afectados. A continuación, los puntos de contacto: