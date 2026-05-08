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“Pensé: me morí por $300”: habla estudiante que quedó grave tras ser apuñalado por conductor de micro en Concepción

El joven sufrió una perforación pulmonar y una fractura de costilla tras el ataque ocurrido el 25 de abril. El conductor de la línea Vía Láctea se encuentra prófugo.

Cristóbal Álvarez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Durante el pasado 25 de abril, un estudiante resultó gravemente herido tras ser apuñalado por el conductor de una micro de la línea Vía Láctea en Concepción, en la región del Biobío, en un hecho que actualmente es investigado por las autoridades.

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De acuerdo a los antecedentes, la agresión se habría originado luego de una discusión por el pago del pasaje escolar. El joven intentó cancelar su viaje utilizando su pase escolar junto a dinero en efectivo, lo que habría generado un conflicto con el chofer del bus.

La víctima, identificada como Roberto Melo, relató que el ataque ocurrió una vez que ya había descendido del vehículo y aseguró que el conductor utilizó un arma blanca.

“Alcanzo a bajar de la micro, y apenas me bajé de la micro él ya estaba listo. Me pegó una puñalada con un cuchillo carnicero. Ahí yo me reviso y veo que estoy sangrando. Escupo al suelo y veo que hay sangre y me empiezo a ahogar un poco. Lo único que pensaba era: ‘me morí por $300’”, señaló.

Producto de la agresión, el estudiante sufrió un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar, además de una fractura de costilla, por lo que fue trasladado por sus padres hasta el Sanatorio Alemán, donde permanece en estado grave.

El padre del joven manifestó la conmoción de la familia frente a lo ocurrido. “La rabia no cabe en el cuerpo, porque una situación de esta naturaleza nos parece inconcebible”, afirmó.

En paralelo, se investiga la responsabilidad del conductor, quien no se ha presentado a trabajar desde el hecho y, según antecedentes, habría retirado los discos duros de las cámaras del bus. Hasta ahora se mantiene prófugo, mientras que desde la empresa Vía Láctea declinaron referirse al caso.

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