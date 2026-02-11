;

“Gritos y peleas”: Revelan el ‘violento’ episodio que habría gatillado la ruptura de Américo y Yamila Reyna

La situación fue detallada por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

Javier Méndez

Una de las relaciones más mediáticas del espectáculo chileno habría llegado abruptamente a su fin. Esta semana la periodista Cecilia Gutiérrez informó el presunto quiebre amoroso entre Américo y Yamila Reyna.

La comunicadora explicó que la pareja, que incluso se había comprometido recientemente, vivió una situación tensa durante su estadía en el Festival fuera de la capital, e incluso existirían múltiples testigos.

“Hubo un incidente en las cabañas en que ellos estaban, donde incluso se reportan gritos, peleas. Y luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago, cerca de Talca”, detalló Gutiérrez en un video publicado en su Instagram.

La comunicadora agregó que el episodio habría sido observado por varias personas: “Eso lo reportan incluso en redes sociales (...) No especifican a qué se refieren, pero tratan a Américo de violento”.

Desde el círculo cercano del cantante descartan episodios de ese tipo. “Pero, algo sucedió, digamos una pelea bastante subida de tono, que incluso se habría prolongado durante todo el viaje de vuelta a Santiago”, añadió la periodista.

Como prueba del quiebre, Gutiérrez indicó que Américo estaría actualmente en la casa de su ex pareja, Pepa, junto a sus hijos. Además, habría enviado a buscar el perro que tenía en común con Yamila y estaría retirando sus pertenencias.

Por su parte, Yamila Reyna compartió en sus historias de IG un video de Daniel Habif con un potente mensaje: “Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón”.

