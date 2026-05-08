Otra polémica que envuelve a Jean Paul Pineda: nueva sentencia tras no pago de pensión alimenticia

La vida de Jean Paul Pineda ha registrado distintos episodios mediáticos que han terminado en tribunales. Todo partió en 2015 cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad con 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente en 2024 fue arrestado nuevamente por violencia intrafamiliar contra su ex esposa Faloon Larraguibel. Según la Fiscalía, habría llegado ebrio al domicilio, la acusó de una supuesta infidelidad y la golpeó en cabeza y tórax, además de amenazarla de muerte.

En octubre de 2025 volvió a ser acusado de violencia doméstica contra su nueva pareja y ahora sumó un nuevo capítulo a su historial.

El exfutbolista fue sentenciado a arresto domiciliario por el no pago de pensión alimenticia de sus hijos junto a la panelista con la que mantiene una orden de alejamiento por violencia.

Larraguibel acusó que Pineda lleva dos años sin enviar este dinero, antecedentes que fueron entregador a las autoridades que determinaron rápidamente su resolución.

La abogada de la panelista detalló el caso e informó que la deuda “asciende a 466 mil pesos por los tres hijos”.