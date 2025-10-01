;

VIDEO. Revelan inéditas imágenes de la detención de Jean Paul Pineda tras ser denunciado por violencia intrafamiliar

Su actual pareja fue en esta ocasión la que lo acusó de agredirla físicamente.

Alejandro Basulto

Durante la madrugada de este miércoles, Jean Paul Pineda volvió a ser noticia luego de ser detenido en La Florida. El hecho ocurrió en un domicilio de calle Froilán Roa, donde el exfutbolista protagonizó una discusión que terminó en agresión física con su actual pareja.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, ambos estaban consumiendo alcohol cuando la pelea escaló a golpes de pies y puños. Tras lo ocurrido, fueron trasladados hasta el SAPU Villa O’Higgins, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve. Posteriormente, los dos quedaron detenidos.

El exdelantero fue presentado durante la tarde de este miércoles a control de detención, mientras que su pareja quedó en libertad.

Vecinos del sector entregaron su versión en el matinal Contigo en la Mañana. Allí, señalaron que la noche estuvo marcada por gritos, garabatos y el ruido de loza quebrada. Además, relataron un episodio particular en medio de la discusión.

“Dicen los vecinos que está registrado el momento en que la ropa cae por el balcón. Además, dicen que esto de los ruidos y las discusiones son permanentes, el perturbar la paz de los vecinos”, contó el periodista Francisco Sanfurgo en el espacio de Chilevisión.

En el mismo programa se difundió un video que muestra el instante en que el exfutbolista iba a ser detenido por policías.

Este episodio se suma a un antecedente reciente: en marzo de 2024, el exjugador de Colo Colo también fue arrestado tras una denuncia de violencia intrafamiliar presentada por su entonces pareja, la conductora de televisión Faloon Larraguibel.

