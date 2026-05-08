Messi sorprende y revela sus selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026: no nombró a Argentina

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. A casi un mes para el inicio, el capitán del actual campeón del mundo, Lionel Messi, sorprendió al revelar cuáles son sus selecciones favoritas para quedarse con la Copa del Mundo y admitió que hay equipos que llegan mejor preparados que Argentina.

“Sabemos que el Mundial siempre es complicado. Hay que ilusionarse como siempre lo hace el argentino cada vez que hay una Copa América o Mundial, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", dijo el astro trasandino en una entrevista con el periodista conocido como Pollo Álvarez.

Consultado por sus favoritos, el jugador del Inter Miami reconoció: “Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España y, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

“Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”, agregó.

De todas formas, el ex Barcelona y PSG afirmó que Argentina llegará bien al estreno de la competición. “Si bien hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones y falta de ritmo, la verdad es que el grupo está junto. Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo", aseguró.

Cabe recordar que la “Albiceleste” será parte del Grupo J del Mundial 2026 junto a Austria, Argelia y Jordania. Su debut será ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el martes 16 de junio desde las 19:00 horas.