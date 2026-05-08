Ciudadano haitiano que causó daños en aeropuerto es expulsado de Chile

En febrero de 2025 se registró un caso de violencia en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con un ciudadano haitiano de nombre Emmanuel Bony generando destrozos de pantallas y mobiliario con un martillo.

Más de un año después se concretó la expulsión del involucrado, luego de que el Ministerio del Interior informará que su residencia fue revocada. Bony se encontraba en prisión preventiva y fue despachado en el segundo avión de migrantes expulsados del país.

“Este ciudadano haitiano tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada, se ejecutó la orden de expulsión y todo el país pudo ver los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto”, afirmó Máximo Pavez, ministro del interior.

El mencionado avión de la FACH también incluyó otros 40 extranjeros con destino a Colombia, Haiti y República Dominicana. Entre los delitos que mantenían son robos, tráfico de drogas, secuestro con lesiones, receptación de vehículos y daños calificados.