Fiscalía busca a sus víctimas: imputado por violación de niñas podría haber agredido menores en varias regiones del país
El acusado estaría realizando estas prácticas hace alrededor de siete años, dejando varios registros en su teléfono.
La Fiscalía de Iquique y el OS9 arrestaron a un hombre de iniciales Sebastián E.P.U por abuso sexual de menores de edad y producción de material sexual que también involucró a las víctimas.
El involucrado se encuentra en prisión preventiva tras constatarse que desde 2019 realizaba estas prácticas con la distribución de ataques sexuales a niñas entre tres y cinco años.
La fiscal de Iquique Camila Albarracín detalló que el asaltante realizó estos actos “no solo en domicilios, si no también en automóviles”, y que tendría víctimas en hasta cinco regiones del país.
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Iquique, Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta son las locaciones donde habría estado operando, por lo que se levantó una investigación y un llamado a denunciar al involucrado, reconocible por sus tatuajes e iniciales.
Según detallaron las autoridades, la metodología que tenía el agresor era contactar mujeres mediante aplicaciones, donde concretaban encuentros románticos o sexuales donde consultaba si ellas tenían hijas. Al momento de encontrarse con las menores procedía a “abusarlas sexualmente, tomar fotografías de ese momento, además de videos los cuales almacenó”.
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