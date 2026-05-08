Fiscalía busca a sus víctimas: imputado por violación de niñas podría haber agredido menores en varias regiones del país

La Fiscalía de Iquique y el OS9 arrestaron a un hombre de iniciales Sebastián E.P.U por abuso sexual de menores de edad y producción de material sexual que también involucró a las víctimas.

El involucrado se encuentra en prisión preventiva tras constatarse que desde 2019 realizaba estas prácticas con la distribución de ataques sexuales a niñas entre tres y cinco años.

La fiscal de Iquique Camila Albarracín detalló que el asaltante realizó estos actos “no solo en domicilios, si no también en automóviles”, y que tendría víctimas en hasta cinco regiones del país.

Iquique, Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta son las locaciones donde habría estado operando, por lo que se levantó una investigación y un llamado a denunciar al involucrado, reconocible por sus tatuajes e iniciales.

Fiscalía realizó un llamado a posibles víctimas en Iquique, Alto Hospicio, Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta a denunciar si reconocen al imputado por sus tatuajes e iniciales Sebastián E.P.U., pese a que el tribunal prohibió la exhibición de su rostro y nombre completo. pic.twitter.com/t2g3sOHrEz — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) May 8, 2026

Según detallaron las autoridades, la metodología que tenía el agresor era contactar mujeres mediante aplicaciones, donde concretaban encuentros románticos o sexuales donde consultaba si ellas tenían hijas. Al momento de encontrarse con las menores procedía a “abusarlas sexualmente, tomar fotografías de ese momento, además de videos los cuales almacenó”.