Incendio en Alameda con Libertad provoca corte de tránsito y alta congestión en Santiago Centro

Un incendio estructural afecta durante esta jornada a un local comercial ubicado en el sector de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle Libertad, en la comuna de Santiago Centro, generando un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana de Senapred, la emergencia obligó a interrumpir el tránsito vehicular en la Alameda hacia el poniente, lo que ha provocado alta congestión en uno de los ejes más transitados de la capital.

Desvíos en Alameda por incendio en local comercial

Producto del trabajo de los equipos de emergencia, el tránsito por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins en dirección al poniente se encuentra suspendido a la altura de calle Libertad.

Según detallaron las autoridades, los vehículos están siendo desviados por Avenida Ricardo Cumming hacia el norte y por Avenida España hacia el sur, mientras continúan las labores en el perímetro afectado.

Desde Senapred informaron que el incendio “afecta a 1 local comercial ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle Libertad”, por lo que se mantiene presencia de equipos especializados en el sector.

En el lugar trabajan Bomberos, Carabineros y personal municipal, quienes realizan labores de control del fuego, seguridad y ordenamiento del tránsito en las inmediaciones.

La situación ha generado complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por el centro de Santiago, especialmente por la interrupción de la calzada al poniente.

Por ahora, las autoridades recomiendan evitar el sector de Alameda con Libertad, planificar los traslados con anticipación, y no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el fuego.