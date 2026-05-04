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Alerta en WWE: crecen rumores de una posible salida de Roman Reigns tras tensiones con TKO

El futuro del “OTC” vuelve a estar bajo la lupa luego de reportes sobre cambios en su agenda y versiones de negociaciones fallidas con TKO.

Juan Castillo

WWE Roman Reigns

WWE Roman Reigns

El futuro de Roman Reigns en WWE volvió a quedar en el centro de la conversación entre los fanáticos de la lucha libre. Reportes especializados apuntan a que el excampeón podría dejar la compañía tras una supuesta caída en las negociaciones con TKO, matriz de WWE, en medio de una política de revisión de costos.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de WWE, TKO o el propio Reigns sobre una ruptura contractual.

La especulación aumentó luego de que el luchador fuera retirado de algunos anuncios de eventos de junio, pese a que todavía aparece vinculado a compromisos previos de mayo, según medios especializados en wrestling.

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La incertidumbre sobre la continuidad de Roman Reigns en WWE

La duda sobre su continuidad no surge de la nada. En una entrevista con Vanity Fair, Roman Reigns reconoció que su contrato actual con WWE expira después de WrestleMania 42 y dejó abierta la puerta a una etapa final en el ring. “Después de terminar el contrato que tengo, probablemente quede un año o dos como máximo”, señaló. Luego agregó que buscaría una “forma de entretenimiento menos física”.

Esa declaración tomó más fuerza en las últimas horas, luego de versiones que apuntan a una nueva estructura de pago impulsada por TKO. Según esas publicaciones, Reigns habría rechazado cambios económicos, lo que alimentó la idea de un quiebre en las conversaciones. Aun así, otros reportes remarcan que no hay antecedentes confirmados sobre una reestructuración rechazada ni sobre una salida cerrada.

Para WWE, una eventual partida de Reigns tendría un impacto deportivo, comercial y narrativo. El luchador ha sido uno de los nombres más importantes de la compañía durante la última década, figura central de The Bloodline y protagonista de varios eventos principales de WrestleMania.

Por ahora, el escenario sigue abierto: puede tratarse de una estrategia creativa, una negociación real o una lectura exagerada de cambios en la cartelera. La única certeza es que el nombre de Roman Reigns volvió a instalar una pregunta clave en WWE: qué viene después de dominar la empresa en los últimos años.

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