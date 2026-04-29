WWE confirma su regreso a Sudamérica y revela fecha de esperado show en Chile tras siete años / WWE

La WWE anunció su regreso a Sudamérica con una gira programada para septiembre de 2026, marcando un esperado reencuentro con los fanáticos de la región y, en particular, de Santiago, donde no se realizaban eventos desde hace siete años.

El regreso tiene un significado especial para el público local, ya que será la primera visita de la compañía a Chile desde 2019. Además, el tour marca el retorno a Colombia y Argentina tras el mismo periodo, mientras que en Ecuador no se realizaban eventos desde hace una década.

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Desde la organización destacaron que los asistentes podrán ver en vivo a figuras estelares de Monday Night Raw, incluyendo a nombres como Seth Rollins, Becky Lynch, GUNTHER, The Usos y la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, entre otros. El cartel, eso sí, está sujeto a cambios.

¿Cuándo y a dónde regresará la WWE a Chile?

En concreto, el tour sudamericano de la WWE incluirá cuatro fechas: comenzará el 9 de septiembre en Quito, seguirá el 10 en Bogotá, el 11 en Buenos Aires y culminará el sábado 12 en la capital chilena, específicamente en el Movistar Arena.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que la preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Tenpo comenzará el 5 de mayo, mientras que la venta general se abrirá el 7 de mayo a través del sistema Puntoticket.