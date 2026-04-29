;

WWE confirma su regreso a Sudamérica y revela fecha de esperado show en Chile tras siete años

Los fanáticos que asistan al evento podrán ver en acción a varias superestrellas como la chilena Stephanie Vaquer, Penta y Seth Rollins.

Nelson Quiroz

WWE confirma su regreso a Sudamérica y revela fecha de esperado show en Chile tras siete años

WWE confirma su regreso a Sudamérica y revela fecha de esperado show en Chile tras siete años / WWE

La WWE anunció su regreso a Sudamérica con una gira programada para septiembre de 2026, marcando un esperado reencuentro con los fanáticos de la región y, en particular, de Santiago, donde no se realizaban eventos desde hace siete años.

El regreso tiene un significado especial para el público local, ya que será la primera visita de la compañía a Chile desde 2019. Además, el tour marca el retorno a Colombia y Argentina tras el mismo periodo, mientras que en Ecuador no se realizaban eventos desde hace una década.

ADN

Desde la organización destacaron que los asistentes podrán ver en vivo a figuras estelares de Monday Night Raw, incluyendo a nombres como Seth Rollins, Becky Lynch, GUNTHER, The Usos y la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, entre otros. El cartel, eso sí, está sujeto a cambios.

Revisa también

ADN

¿Cuándo y a dónde regresará la WWE a Chile?

En concreto, el tour sudamericano de la WWE incluirá cuatro fechas: comenzará el 9 de septiembre en Quito, seguirá el 10 en Bogotá, el 11 en Buenos Aires y culminará el sábado 12 en la capital chilena, específicamente en el Movistar Arena.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que la preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Tenpo comenzará el 5 de mayo, mientras que la venta general se abrirá el 7 de mayo a través del sistema Puntoticket.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad