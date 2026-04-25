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VIDEO. ¡Debut soñado! Víctor “Psicosis” Valenzuela arrasa con Max Griffin en su primera pelea en la UFC

El chileno tuvo un desempeño impresionante en su debut en el octágono más importante del mundo.

Javier Catalán

Zuffa LLC

Zuffa LLC / Jeff Bottari

Víctor Valenzuela tuvo un debut soñado en la UFC este sábado, venciendo por decisión de los jueces al experimentado Max Griffin, en un combate que el chileno dominó de principio a fin.

El primer round fue de estudio, donde ambos luchadores mantuvieron la distancia, pero fue el nacional quien por momentos conectó los mejores golpes, lo que lo dejaba arriba en las tarjetas tras los primeros cinco minutos.

En el segundo asalto la acción subió de intensidad y “Psicosis” llevó la pelea a su terreno, tomando el centro del octágono y obligando a Griffin a retroceder e incluso a buscar derribos, que el chileno supo defender de buena forma.

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Sin embargo, una mala decisión llegó sobre el final del segundo round, cuando intentó una patada giratoria que el estadounidense esquivó bien y aprovechó para derribarlo, sumando puntos que dejaron el asalto en duda.

El último round mantuvo la tónica de paridad, aunque Valenzuela se mostró más entero físicamente, lo que le permitió ir constantemente hacia adelante con combinaciones de golpes, inclinando la pelea a su favor a ojos de los jueces.

Finalmente, la victoria fue por decisión unánime para “Psicosis”, completando un debut soñado en la UFC y proyectándose como un interesante prospecto en la división de peso welter.

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