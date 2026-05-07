La Copa Libertadores de Fútbol Playa 2026 tiene a un equipo chileno como uno de sus grandes protagonistas: el club Dávila FC.

Este jueves, el cuadro iquiqueño, actual campeón nacional de la disciplina, avanzó a las semifinales del torneo internacional que se disputa en Brasil tras eliminar en un partidazo a uno de los equipos locales.

Los nacionales vencieron por 6-3 a Ceilandia, pese a comenzar en desventaja, y ahora se preparan para enfrentar a otro elenco brasileño en la ronda de los cuatro mejores.

Por un lugar en la final, Dávila FC deberá medirse ante Sampaio Correa, que viene de golear por 10-4 a Sportivo Cerrito. El encuentro está programado para este viernes 8 de mayo, aún con horario por confirmar.

Cabe recordar que desde la creación de la Copa Libertadores de Fútbol Playa en 2016, ningún equipo chileno ha conseguido levantar el título. El mejor resultado hasta ahora sigue siendo el tercer lugar obtenido por Deportes Iquique en la primera edición del certamen.