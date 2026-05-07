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VIDEOS. Reportan ataques de EE.UU. contra puertos iraníes: Teherán promete responder con fuerza

Diversos medios iraníes reportaron explosiones y actividad de defensa aérea tras la ofensiva estadounidense.

Javiera Rivera

Reportan ataques de EE.UU. contra puertos iraníes: Teherán promete responder con fuerza

Reportan ataques de EE.UU. contra puertos iraníes: Teherán promete responder con fuerza

Este jueves, Estados Unidos realizó ataques contra puertos iraníes ubicados en Qeshm y Bandar Abbas, según informó la cadena norteamericana Fox News. La operación ocurre apenas días después de ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el medio estadounidense, las fuerzas norteamericanas también atacaron un puesto de control naval iraní en Bandar Kargan, en la zona de Minab. Sin embargo, Fox News aseguró que la ofensiva “no significa el fin del alto el fuego ni la reanudación de la guerra”.

En paralelo, medios estatales iraníes reportaron actividad de defensa aérea y explosiones en distintos puntos del país. La agencia IRNA informó movimientos defensivos en el oeste de Teherán, mientras que testigos citados por Iran International señalaron haber escuchado múltiples explosiones en el sector de Chitgar.

Asimismo, la agencia Mehr reportó ataques e intercambios de disparos en la provincia de Hormozgan, cerca de Bandar Abbas, Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm. Tras los hechos, el Comando Militar Conjunto de Irán advirtió que responderá “con fuerza y sin la menor vacilación” ante cualquier ofensiva.

Por otro lado, en una declaración difundida por el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, citada por Tasnim, Irán acusó a Washington de violar el alto el fuego tras atacar embarcaciones iraníes cerca del estrecho de Ormuz y frente al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

La ofensiva estadounidense se produjo apenas dos días después de que Irán lanzara 15 misiles balísticos y de crucero contra el puerto de Fujairah, en una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

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