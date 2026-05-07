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Justicia cierra causa contra exarzobispo Cox por prescripción: fallo acreditó abusos contra siete víctimas

Pese a que los hechos denunciados fueron comprados, la justicia concluyó que no era posible perseguir penalmente los delitos.

Javiera Rivera

Paulina Marín

Caso ex arzobispo Francisco Cox

Caso ex arzobispo Francisco Cox

01:20

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Este jueves, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Cristián Le-Cerf, decretó el sobreseimiento definitivo de la causa abierta contra el fallecido exarzobispo Francisco Javier Cox por delitos sexuales, hechos denunciados por siete víctimas, y que ocurrieron entre 1975 y 1988 en La Serena, Andacollo y Chillán.

Según estableció la resolución judicial, la acción penal se encontraba prescrita, debido a que el plazo legal para perseguir estos delitos ya había expirado. Por lo mismo, el tribunal concluyó que correspondía declarar extinguida la responsabilidad penal en la causa.

No obstante, el fallo sostuvo que los hechos denunciados sí lograron acreditarse durante la investigación. En ese sentido, el ministro afirmó que existieron actos de “evidente connotación sexual” cometidos por Cox contra las víctimas, quienes formaban parte de la Iglesia que el entonces obispo dirigía.

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Asimismo, la resolución indicó que el exreligioso mantenía un “ascendiente moral y social” sobre las víctimas, condición que habría influido directamente en los abusos denunciados y que permitió dar por justificados los delitos investigados.

Cabe recordar que en octubre de 2021 ya se había decretado un sobreseimiento definitivo parcial tras la muerte de Francisco Javier Cox, ocurrida ese mismo año. Sin embargo, la investigación continuó posteriormente debido a que aún quedaban diligencias pendientes.

De esta forma, el tribunal determinó que, pese a que los antecedentes recopilados permitieron acreditar los abusos sexuales denunciados, la causa debía ser cerrada de manera definitiva debido a la prescripción de la acción penal.

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