;

Usó video íntimo para extorsionar: profesor de salsa queda en prisión preventiva, formalizado por violación de una menor

Debido a la gravedad del caso y diversas agravantes, el imputado arriesga una pena que supera los 10 años de cárcel.

José Campillay

Gustavo Soto

Prisión preventiva para instructor de baile en Iquique

Prisión preventiva para instructor de baile en Iquique

01:16

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles 29 de marzo la justicia chilena dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para un un instructor de baile perteneciente a una conocida academia de salsa en Iquique.

El sujeto fue formalizado por el Ministerio Público como presunto autor de los delitos de violación y estupro en contra de una menor de edad.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Camila Albarracín, los hechos habrían comenzado a gestarse durante el año 2024.

La fiscalía sostiene que el imputado aprovechó su posición de autoridad y la “relación asimétrica” que mantenía con la víctima para seducirla e iniciar las agresiones.

Revisa también:

ADN

Uno de los puntos más graves expuestos en la audiencia detalla que el sujeto habría grabado un video de carácter sexual sin el consentimiento de la joven.

Posteriormente, utilizó este registro para coaccionar a la víctima, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de difundir el material.

La denuncia, que permitió la detención y formalización del instructor, no fue un proceso aislado. Según relató Albarracín, la menor se motivó a romper el silencio gracias al apoyo de sus propios compañeros de colegio, quienes la instaron a acudir a las autoridades tras conocer lo que estaba ocurriendo.

Pasos judiciales a seguir

Al cierre de la audiencia, el tribunal consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fijando su ingreso inmediato a un centro penitenciario mientras dure la investigación.

Debido a la naturaleza reiterada de los delitos y las agravantes presentadas por el Ministerio Público, el sujeto arriesga una pena que supera los 10 años de cárcel.

Por ahora, se mantienen bajo reserva los plazos de investigación y la identidad de la academia para proteger la integridad de la menor afectada.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad