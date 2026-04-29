Usó video íntimo para extorsionar: profesor de salsa queda en prisión preventiva, formalizado por violación de una menor

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Este miércoles 29 de marzo la justicia chilena dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para un un instructor de baile perteneciente a una conocida academia de salsa en Iquique.

El sujeto fue formalizado por el Ministerio Público como presunto autor de los delitos de violación y estupro en contra de una menor de edad.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Camila Albarracín, los hechos habrían comenzado a gestarse durante el año 2024.

La fiscalía sostiene que el imputado aprovechó su posición de autoridad y la “relación asimétrica” que mantenía con la víctima para seducirla e iniciar las agresiones.

Uno de los puntos más graves expuestos en la audiencia detalla que el sujeto habría grabado un video de carácter sexual sin el consentimiento de la joven.

Posteriormente, utilizó este registro para coaccionar a la víctima, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de difundir el material.

La denuncia, que permitió la detención y formalización del instructor, no fue un proceso aislado. Según relató Albarracín, la menor se motivó a romper el silencio gracias al apoyo de sus propios compañeros de colegio, quienes la instaron a acudir a las autoridades tras conocer lo que estaba ocurriendo.

Pasos judiciales a seguir

Al cierre de la audiencia, el tribunal consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fijando su ingreso inmediato a un centro penitenciario mientras dure la investigación.

Debido a la naturaleza reiterada de los delitos y las agravantes presentadas por el Ministerio Público, el sujeto arriesga una pena que supera los 10 años de cárcel.

Por ahora, se mantienen bajo reserva los plazos de investigación y la identidad de la academia para proteger la integridad de la menor afectada.