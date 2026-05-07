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Es un viejo anhelo de Mosa y hoy vuelve a escena en el mercado: el “10” que se acerca a Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el nombre de Luciano Cabral volvió a aparecer en la órbita de los albos como posible refuerzo para el segundo semestre.

Bastián Lizama

Cristian Alvarado

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Colo Colo ya comienza a planificar el próximo mercado de pases de invierno. Tras una serie de reuniones entre la dirigencia y el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, el cuadro albo definió como prioridad la búsqueda de un volante ofensivo y un extremo para reforzar el plantel de cara al segundo semestre del 2026.

En ese escenario, un viejo anhelo volvió a aparecer en la órbita del “Cacique” como posible fichaje. Según información de ADN Deportes, se trata de Luciano Cabral, quien actualmente milita en Independiente de Avellaneda y atraviesa un complejo momento bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

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Pese a destacar en sus primeros partidos con el “Rojo”, el habilidoso mediocampista de 31 años perdió protagonismo con la llegada del exentrenador de Colo Colo y actualmente no es considerado en el equipo trasandino. De hecho, no suma minutos hace cinco partidos.

Ante esta situación, Cabral podría dejar Independiente antes del término de su contrato, el cual se extiende hasta diciembre de 2027, y el Estadio Monumental surge como un posible destino. Eso sí, el jugador también es seguido de cerca por Argentinos Juniors, club donde debutó en 2014 y permaneció hasta 2016.

Lo cierto es que el volante es del gusto del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien hace algunas temporadas manifestó públicamente su interés por ficharlo. No obstante, la dirigencia alba se inclinó por la llegada de Claudio Aquino, mientras Cabral terminó partiendo al León de México tras su brillante paso por Coquimbo Unido.

De todas formas, el posible fichaje de Luciano Cabral no sería sencillo desde lo económico. En Avellaneda percibe un salario cercano a los 50 mil dólares mensuales, es decir, cerca de 45 millones de pesos. Un monto no menor para Colo Colo, que probablemente tendría que desprenderse de algún jugador para incorporarlo.

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