Logro inédito en la música chilena: Tiny Desk de 31 Minutos conquista importante hito a 12 días de su estreno

El fenómeno chileno 31 Minutos continúa sumando hitos internacionales gracias a su exitoso paso por el formato Tiny Desk Concerts de NPR.

A solo 12 días de su estreno, la presentación del noticiero de marionetas más famoso de Chile superó los 10 millones de visualizaciones, marcando un logro histórico para la música nacional.

Con este registro, el show protagonizado por Tulio Triviño, Patana, Juan Carlos Bodoque y compañía se convirtió en la presentación chilena más vista en la historia del Tiny Desk, un espacio que ha recibido a artistas de talla mundial.

Hasta ahora, el récord lo mantenía Mon Laferte con 8,6 millones de visitas en su sesión individual. Aunque la cantante ostenta un registro conjunto con Juanes que supera los 21 millones, esa colaboración no corresponde a una producción enteramente chilena.

El Tiny Desk de 31 Minutos ya figura entre las tres presentaciones más reproducidas de 2025, ubicándose detrás de Carín León, quien cuenta con 10,8 millones, y de Bad Bunny, que lidera con 17,3 millones.

Además, el grupo chileno dejó atrás a figuras internacionales como Miley Cyrus, Karol G, Nile Rodgers & CHIC, Cypress Hill, Feid, Bono and The Edge, Tame Impala, Carlos Vives, Nelly Furtado y Jorge Drexler, consolidando así su éxito mundial.

El próximo desafío para el elenco es superar a Carín León como el segundo Tiny Desk más visto de los estrenados este año y, a largo plazo, intentar alcanzar a Sesame Street (Plaza Sésamo), que mantiene la marca de 27 millones de visualizaciones y está posicionada como la presentación de un programa infantil con más reproducciones.