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Nueva caída de seremi: encargada del Trabajo en Coquimbo renuncia por no cumplir requisitos legales del cargo

La ahora exautoridad reconoció un “aspecto técnico-administrativo” en su formación profesional que le impidió continuar al mando de la cartera regional.

Mario Vergara

Nueva caída de seremi: encargada del Trabajo en Coquimbo renuncia por no cumplir requisitos legales del cargo

La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó este martes 21 de abril el cese de funciones de Viviana Torres Olivares, quien se desempeñaba como secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social.

La determinación fue adoptada tras un proceso de revisión administrativa donde se constató que la exautoridad no cumple con los requisitos legales necesarios para ejercer el cargo público. Con esto, son 18 los secretarios regionales ministeriales que deben dejan su cargo en la actual administración.

Según el comunicado oficial, la normativa vigente exige que los titulares de dicha cartera posean un título profesional de una carrera con una duración mínima de diez semestres. Al analizar los antecedentes curriculares de Torres, el Ejecutivo detectó que su formación profesional no alcanza dicha extensión académica, lo que invalidó su permanencia en la institución por razones estrictamente técnicas, señala el diario El Día.

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La respuesta de la exautoridad

A través de una misiva pública, Viviana Torres confirmó que su salida se debió a este inconveniente en la acreditación de semestres. En su declaración, detalló que posee el título de Contador Auditor de la Universidad de La Serena y un diplomado en Gestión Tributaria, pero que dichos antecedentes resultaron insuficientes frente a la exigencia legal específica para la cartera del Trabajo.

“Como ciudadana y servidora pública, entiendo que el respeto irrestricto a los requisitos legales es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado", sostuvo Torres, quien había sido designada en el puesto a fines de marzo. La exseremi valoró la confianza depositada por el gobierno y aseguró retirarse con la tranquilidad de haber cumplido con sus tareas durante su breve gestión.

Continuidad del servicio regional

Desde el Gobierno de Chile descartaron cualquier otra motivación para la salida que no fuera administrativa, agradeciendo formalmente la labor y el compromiso mostrado por la exsecretaria regional. El proceso de desvinculación se enmarcó exclusivamente en los criterios de probidad y legalidad que rigen el nombramiento de altas autoridades.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo ya inició las gestiones para designar a un nuevo titular en la Región de Coquimbo. El objetivo de las autoridades es garantizar la continuidad del servicio y mantener el funcionamiento normal de la secretaría ante la vacancia producida por este ajuste técnico-curricular.

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