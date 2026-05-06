Robert Downey Jr. critica el estrellato de los influencers y dice que es una “completa tontería”

El ganador del Oscar y emblema del Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr., ha encendido el debate sobre la evolución del estrellato en la era digital.

Durante su reciente participación en el podcast Conversations for our Daughters, el actor cuestionó abiertamente la narrativa que posiciona a los creadores de contenido de redes sociales como los herederos de la industria del entretenimiento.

Para el hombre detrás de Iron Man, la idea de que los influencers son “las estrellas del futuro” es, en sus propias palabras, una “completa tontería” (absolute horseshit).

El intérprete reflexionó sobre cómo la tecnología ha democratizado, y a la vez complicado, la fama. Asegura que hoy cualquiera puede construir una figura pública simplemente “apuntándose con un teléfono”.

De todas formas, aclaró que no lo ve como un fenómeno necesariamente negativo, sino como un obstáculo mayor para encontrar una identidad real.

“Espero que la mayor parte de la juventud diga: ‘Sí, pero eso no es lo mío. Quiero ir a hacer algo, voy a fabricar algo, quiero construir algo, quiero educarme y quiero tener más aportes para que, sea cual sea mi resultado, no sea simplemente algo de tipo influencer que se enaltece a sí mismo’”, expresó el actor.

La “religión” de las donaciones

Downey Jr. también compartió una anécdota personal sobre su hijo de 14 años, quien en su momento se vio inmerso en esta cultura digital, llegando al punto de pedir donaciones mientras jugaba videojuegos.

“Se convierte en una religión. Hay algo en los influencers de hoy que es casi como los embaucadores evangélicos de la era de la información”, comentó.

A pesar de su crítica estructural, el intérprete aclaró que no guarda un juicio personal contra este tipo de personajes que se desenvuelven en las redes sociales.

De hecho, reconoció que en las giras de prensa de sus películas ha conocido a creadores de contenido que considera “personas centradas, realizadas y geniales”. Su escepticismo apunta más bien a la industria de la apariencia.

La espontaneidad fabricada

Con una comunidad de 57.6 millones de seguidores en Instagram, Robert Downey Jr. es consciente del poder de las plataformas, pero admite que evita profundizar en ellas para no ser “consumido”.

Criticó la presión por mostrar una supuesta naturalidad que, al final del día, termina siendo un producto más, poniendo en tela de juicio una vez más la autenticidad que hay detrás de las cámaras.

“La gente dice: ‘Robert, les encanta cuando pareces natural y tienen un vistazo de tu vida’. Y yo respondo: ‘Sí, pero estaría fabricando ese aspecto para ellos, así que es una falsedad’”.