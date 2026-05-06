DT chileno rompe el silencio tras ser despedido: “Uno queda expuesto económicamente”
John Armijo abordó su presente luego de perder su trabajo en Deportes Santa Cruz y explicó cuáles serán sus próximos pasos.
El técnico chileno, John Armijo, rompió el silencio y abordó su presente luego de ser despedido en Deportes Santa Cruz, donde alcanzó a cosechar un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas en la Primera B este 2026.
“Estoy intentando entender lo que ha ido pasando y las cosas que tenemos que mejorar para poder progresar en este desarrollo como técnico. Tengo que hacer un cierre del proceso que me tocó vivir en este último periodo, donde logré valorizar y ser bien crítico”, señaló el DT de 48 años en diálogo con En Cancha.
Armijo explicó que busca generar un cambio en su vida como entrenador. “Me refiero a tomar mejores decisiones cuando uno no trabaja por necesidad, sino por gusto y no al miedo a qué pasará; sin esta sensibilidad o por lo menos este proceso anímico de ansiedad que te lleva a tener que sacar un buen resultado porque no solamente pierde tu equipo, sino que también quedas expuesto económicamente como persona”, sostuvo.
Revisa también:
En la misma línea, el estratega apuntó a desarrollar negocios propios para contar con otra fuente de ingresos. “Yo tengo proyectos paralelos, un par de ideas de negocio importantes que tengo que lograr desarrollar, no solamente por el bienestar personal, sino para poder tomar buenas decisiones cuando me toque volver a dirigir y para no tener esta ansiedad del resultado, este miedo a que te puedan echar”, afirmó.
Por último, sobre el futuro de su carrera como DT, John Armijo comentó: “Espero una próxima oportunidad laboral que tenga también que ver con adaptarse a la forma, poder ir desde el gusto, no desde la necesidad, y poder participar en los procesos que tienen que ver con la captación de los jugadores”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.