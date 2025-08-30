Cada vez falta menos para que se produzcan las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, por lo que los candidatos ya se preparan en caso de que sean elegidos para gobernar el país.

Tal es el caso de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien dio a conocer los nombres que le gustaría que ocuparan sus ministerios si es que resulta ser electa presidenta.

“Nadie sería mejor que él”

En el programa emitido por TVN, Car-Curo a La Moneda, la candidata presidencial reveló que su sueño sería que Claudio Bravo fuera su ministro del Deporte.

“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en el deporte”, dijo la candidata de Chile Vamos en el espacio televisivo.

En esa misma línea, la exalcaldesa de Providencia, manifestó que "nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso".

En la entrevista fue consultada si es que ya ha tenido conversaciones con el excapitán de La Roja. Ante ello, Matthei respondió que ha “conversado muchas veces con él (Bravo), pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?“, cerró.