;

VIDEO. Fue referente de la Selección Chilena y Matthei lo ve como su ministro del Deporte ideal: “Nadie sería mejor que él”

La carta presidencial de Chile Vamos ya baraja nombres para sus ministerios en caso de resultar electa.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Cada vez falta menos para que se produzcan las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, por lo que los candidatos ya se preparan en caso de que sean elegidos para gobernar el país.

Tal es el caso de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien dio a conocer los nombres que le gustaría que ocuparan sus ministerios si es que resulta ser electa presidenta.

“Nadie sería mejor que él”

Revisa también:

ADN

En el programa emitido por TVN, Car-Curo a La Moneda, la candidata presidencial reveló que su sueño sería que Claudio Bravo fuera su ministro del Deporte.

“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en el deporte”, dijo la candidata de Chile Vamos en el espacio televisivo.

En esa misma línea, la exalcaldesa de Providencia, manifestó que "nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso".

En la entrevista fue consultada si es que ya ha tenido conversaciones con el excapitán de La Roja. Ante ello, Matthei respondió que ha “conversado muchas veces con él (Bravo), pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?“, cerró.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad