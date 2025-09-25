;

Matthei confirma que ha tenido “conversaciones” con Claudio Bravo para sumarlo a su equipo ministerial

El exarquero de la Generación Dorada y su entorno podrían sumarse al comando, aportando experiencia deportiva y visibilidad mediática.

Martín Neut

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei / Hans Scott

En el programa “Candidato llegó tu hora” de TVN, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei sorprendió al anunciar que está conversando con el exarquero Claudio Bravo para sumarlos a su equipo ministerial.

Durante la entrevista en vivo, la candidata indicó que ya conversó con Bravo. Además contaría con el apoyo de Roberto Bravo como asesor.

Claudio Bravo, figura de la Generación Dorada de Chile, posee una destacada carrera internacional que incluye pasos por Barcelona, Manchester City y Real Betis, y la obtención de dos Copas América consecutivas.

Su incorporación al comando presidencial marca un giro inédito, al sumar un exdeportista de alto perfil a la esfera política.

Por su parte, la candidata oficialista Jeannette Jara también anuncia en su equipo deportivo a Rodrigo “Polaco” Goldberg, exdelantero de Universidad de Chile y bicampeón en los años 1994 y 1995.

