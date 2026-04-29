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VIDEO. “Le transferimos más de un millón de pesos”: usuaria denunció estafa en venta de entradas para concierto de BTS en Chile

A través de un video de Instagram, Mónica Flores, dio a conocer la estafa que la afectó hace unos días.

Nicolás Lara Córdova

“Le transferimos más de un millón de pesos”: usuaria denunció estafa en venta de entradas para concierto de BTS en Chile

El regreso de BTS a Chile se ha convertido en uno de los eventos musicales más grandes del año y ya ha comenzado a generar expectación entre sus fanáticos.

A través de redes sociales, Mónica Flores, conocida en Instagram como @moniveterinaria, relató la pesadilla que vivió tras haber sido víctima de una estafa al querer adquirir una entrada.

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“Me da un poco de vergüenza hacer este video porque siento que fui estúpida. Yo publiqué un video hace unos días que necesitaba comprar unas entradas para BTS si es que alguien podía comprármelas rápido”, comenzó relatando Mónica.

La veterinaria dio a conocer que una persona que se identificó como “Mónica Valverde” le escribió ofreciéndole poder comprar las entradas que ella solicitaba y le transfirió la suma de $1.400.000 para que pudiera comprarlas, pero nunca pasó.

“Llevamos cuatro semanas solicitándole las entradas o que nos devuelva la plata”, agregó.

Durante su relato, Mónica Flores comentó que una persona que trabaja para la PDI le escribió y le entregó información sobre la estafadora, revelándole que ya tenía una causa en su contra por estafa.

"No quiero que nadie más pase lo que estoy pasando yo. Esta persona está entre nosotros, entre quienes amamos a los perros. No solo me estafó a mí, estafó a otra agrupación y a personas con muchos seguidores", cerró.

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