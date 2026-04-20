Una violenta explosión registrada cerca del mediodía en Punta Arenas, en la región de Magallanes, dejó a una persona con quemaduras de carácter grave y provocó una amplia movilización de equipos de emergencia.

Según medios locales, el hecho ocurrió en una vivienda de calle Los Salesianos, en la población Silva Henríquez, donde el estallido destruyó el inmueble y activó un intenso operativo para controlar las llamas.

Según los antecedentes preliminares, la víctima sufrió lesiones severas y debió ser asistida de inmediato por personal del SAMU, que le brindó atención prehospitalaria en el lugar antes de trasladarla de urgencia a un centro asistencial.

En paralelo, al menos cuatro compañías de Bomberos acudieron al sector para enfrentar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

Bomberos trabaja para esclarecer qué originó el estallido

La emergencia obligó a un despliegue rápido y coordinado de los equipos de rescate, debido al nivel de destrucción que dejó la explosión en la vivienda afectada.

El impacto del estallido también elevó la preocupación entre vecinos del sector, especialmente por el riesgo de propagación hacia inmuebles colindantes. En ese contexto, Bomberos trabajó intensamente para enfriar la zona y descartar nuevos foco.

Por ahora, las autoridades no han informado una causa definitiva del siniestro. Eso sí, ya se confirmó que las causas de la explosión están siendo investigadas, por lo que serán los peritajes técnicos los que deberán establecer si el origen estuvo en una falla estructural, un problema con gas u otro elemento al interior del domicilio.