China golpea a industria avícola de Chile: esto decidió el gigante asiático por la gripe aviar
Las autoridades chinas prohibieron las importaciones y anunciaron qué harán con los productos que lleguen.
Este jueves se conoció una noticia que golpea a la industria chilena: China prohibió las importaciones de aves de corral procedentes de Chile debido a un reciente brote de gripe aviar en el país, dijo la autoridad aduanera china.
La prohibición, con efecto inmediato, afecta a todas las aves de corral y productos relacionados procedentes de Chile, dijo el Gobierno, alegando la necesidad de proteger su industria ganadera y la bioseguridad, de acuerdo a lo citado por la agencia Reuters.
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“Cualquier producto avícola chileno ilegal que se encuentre en la frontera será destruido por las autoridades aduaneras", agregó la agencia.
China ya había suspendido anteriormente las exportaciones procedentes de Chile por el mismo motivo. El gigante asiático reanudó el comercio con nuestro país a finales de 2024 tras una suspensión de 18 meses a causa de la gripe aviar.
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