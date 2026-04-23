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China golpea a industria avícola de Chile: esto decidió el gigante asiático por la gripe aviar

Las autoridades chinas prohibieron las importaciones y anunciaron qué harán con los productos que lleguen.

Gabriel Esteffan

La Araucanía, Campaña de influenza aviar del SAG, Senapred, ave de traspatio, Chañaral, p

La Araucanía, Campaña de influenza aviar del SAG, Senapred, ave de traspatio, Chañaral, p

Este jueves se conoció una noticia que golpea a la industria chilena: China prohibió las importaciones de aves de corral procedentes de ‌Chile debido a un reciente brote de ‌gripe aviar en el país, dijo la autoridad aduanera china.

La prohibición, con efecto inmediato, afecta a todas las aves de corral y productos relacionados procedentes de Chile, dijo el Gobierno, alegando la necesidad ‌de proteger su industria ⁠ganadera y la bioseguridad, de acuerdo a lo citado por la agencia Reuters.

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“Cualquier producto avícola chileno ilegal que se encuentre en la ⁠frontera será destruido por las autoridades aduaneras", agregó la agencia.

China ya había suspendido anteriormente las exportaciones procedentes ​de Chile ​por el mismo motivo. El gigante asiático reanudó ‌el comercio con nuestro país a finales de 2024 tras una suspensión de 18 meses a causa de la gripe aviar.

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