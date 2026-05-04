Choque de BTS y Festival Muda en el Estadio Nacional: evalúan cambiar fechas para evitar colapso

La coincidencia de eventos masivos en el Estadio Nacional abrió un nuevo foco de preocupación en la antesala de los conciertos de BTS, luego que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) iniciara una serie de oficios para aclarar tanto la venta de entradas como las condiciones de seguridad ante una eventual saturación del recinto.

Por una parte, el organismo fiscalizador solicitó a la productora DG Medios detallar el proceso de comercialización de tickets, marcado por cerca de 700 reclamos por fallas técnicas, colapsos en plataformas y problemas con membresías, pero también puso el foco en el escenario logístico que se generaría por la coincidencia con el Festival MUDA, programado en el parque del recinto para el 16 y 17 de octubre.

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La simultaneidad de ambos eventos podría implicar la llegada de cerca de 100 mil personas al sector, lo que llevó al Sernac a oficiar además a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte y a la Municipalidad de Ñuñoa.

El objetivo es revisar eventuales ajustes, como la redistribución de aforos, coordinación de accesos y rutas de evacuación, así como posibles modificaciones de fechas para evitar la superposición de actividades.

Según información conocida por ADN.CL, una de las alternativas en evaluación apunta a adelantar el Festival MUDA al fin de semana del 3 y 4 de octubre, propuesta impulsada desde el Instituto Nacional del Deporte para reducir riesgos.

Sin embargo, de acuerdo a lo conocido por este medio, la organización del evento ha mantenido su intención de sostener las fechas originales, a la espera de las definiciones que adopte el Sernac en relación con el concierto de BTS.