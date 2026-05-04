;

Choque de BTS y Festival Muda en el Estadio Nacional: evalúan cambiar fechas para evitar colapso

Autoridades barajan adelantar el evento por los Derechos Humanos y ajustar accesos para evitar una eventual saturación del recinto

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO

La coincidencia de eventos masivos en el Estadio Nacional abrió un nuevo foco de preocupación en la antesala de los conciertos de BTS, luego que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) iniciara una serie de oficios para aclarar tanto la venta de entradas como las condiciones de seguridad ante una eventual saturación del recinto.

Por una parte, el organismo fiscalizador solicitó a la productora DG Medios detallar el proceso de comercialización de tickets, marcado por cerca de 700 reclamos por fallas técnicas, colapsos en plataformas y problemas con membresías, pero también puso el foco en el escenario logístico que se generaría por la coincidencia con el Festival MUDA, programado en el parque del recinto para el 16 y 17 de octubre.

ADN

Contraloría denuncia al IND por no cobrar millonaria multa ante retrasos en obras del Parque Deportivo Estadio Nacional

La simultaneidad de ambos eventos podría implicar la llegada de cerca de 100 mil personas al sector, lo que llevó al Sernac a oficiar además a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte y a la Municipalidad de Ñuñoa.

Revisa también

ADN

El objetivo es revisar eventuales ajustes, como la redistribución de aforos, coordinación de accesos y rutas de evacuación, así como posibles modificaciones de fechas para evitar la superposición de actividades.

Según información conocida por ADN.CL, una de las alternativas en evaluación apunta a adelantar el Festival MUDA al fin de semana del 3 y 4 de octubre, propuesta impulsada desde el Instituto Nacional del Deporte para reducir riesgos.

Sin embargo, de acuerdo a lo conocido por este medio, la organización del evento ha mantenido su intención de sostener las fechas originales, a la espera de las definiciones que adopte el Sernac en relación con el concierto de BTS.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad