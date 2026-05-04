Ahorro de $7.200 millones en salud municipal: “Comisión 0%” de Cenabast pretende bajar el precio de los remedios

En un movimiento estratégico para optimizar el presupuesto de la salud municipal en Chile, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) ha puesto en marcha la denominada 'comisión 0%’.

Esta política suprime el cobro que el organismo realizaba a los municipios y corporaciones por gestionar la compra de insumos médicos, una decisión que libera flujos de capital críticos para la atención de millones de personas.

Hasta la fecha, las administraciones locales debían abonar un 7% adicional sobre el valor de los fármacos adquiridos a través de la red estatal.

Al eliminarse este gravamen, se proyecta que el sistema municipal retendrá cerca de $7.200 millones cada año, considerando que el volumen de transacciones en medicamentos entre las alcaldías y Cenabast ronda los $103 mil millones anuales.

Calendario de implementación

La medida no es una promesa a futuro, sino una realidad administrativa que ya comenzó su despliegue técnico:

Desde marzo de 2026: Entró en vigencia para las adquisiciones con envío directo desde los proveedores (Centro 500).

Entró en vigencia para las adquisiciones con envío directo desde los proveedores (Centro 500). Desde abril de 2026: Se aplica a las compras que utilizan el operador logístico propio de la entidad (Centro 6000).

Alivio financiero

El beneficio alcanza a 301 comunas que abastecen sus centros de salud vía Cenabast, incluyendo a las 164 localidades que operan farmacias municipales.

José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), destacó el impacto en la economía de los hogares que esto puede tener.

“El ahorro que tenemos nosotros al adquirir ese medicamento y que después le traspasamos a nuestros vecinos es considerable”, explicó el jefe comunal.

Asimismo, indicó que esto permite que “nuestros vecinos van a poder comprar medicamentos más baratos a futuro”.

Palacios también subrayó el rol de las farmacias locales para quienes no pertenecen al sistema público: “Pueden comprar el medicamento, y los pueden comprar a un precio considerablemente más económico”.

Eficiencia estatal y fin de la “autorotación”

Desde el Ejecutivo y los gobiernos locales, la lectura es clara: se trata de modernizar el uso de los fondos públicos. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, fue enfático en señalar que este cobro carecía de sentido lógico dentro de la administración pública.

“Era raro que nos pagáramos comisiones entre el Estado (...) esto elimina esa estupidez de ese Estado que se autoalimenta. Es un ahorro para que usted lo reinvierta en APS o en atención”, consignó.

Por su parte, la ministra de Salud, May Chomalí, defendió la solidez de la iniciativa y su origen financiero. Según la secretaria de Estado, no se trata de quitar presupuesto a otros sectores, sino de una mejora en la gestión interna de la Central de Abastecimiento.

“Estamos entregando recursos frescos a la atención primaria (...) va a significar mayores prestaciones o mejores canastas para nuestros beneficiarios de APS”, afirmó la autoridad sanitaria.

Incluso las municipalidades que actualmente mantienen compromisos financieros pendientes con la entidad se verán beneficiadas. La ministra confirmó que también accederán al arancel cero mientras mantienen sus respectivos convenios de pago.

Con esto, el sistema público busca garantizar que el ahorro llegue a la puerta de entrada de la salud, donde se atiende aproximadamente el 80% de la población nacional.