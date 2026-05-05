App de transporte suma nueva herramienta para los usuarios: así funciona la nueva función para viajar con conductoras
La nueva función ya comenzó a implementarse de forma progresiva en tres regiones del país.
Uber anunció en Chile el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva función dentro de su aplicación que permite a las usuarias pedir viajes con socias conductoras.
La herramienta comenzó a implementarse en la región Metropolitana y se extenderá de forma progresiva a Valparaíso y Viña del Mar.
Desde la compañía explicaron que la nueva opción busca responder a una demanda de mayor control en la experiencia de viaje.
“Uber Mujeres nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app”, señaló Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.
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¿Cómo funciona?
La nueva opción dentro de la app permite a las usuarias elegir distintas formas de viajar con socias conductoras:
- Viaje inmediato: permite solicitar un viaje en el momento con una conductora.
- Reserva programada: posibilita agendar un viaje con anticipación mínima de 30 minutos.
- Preferencia activada: configura la app para que priorice, cada vez que sea posible, conectar a la usuaria con una conductora.
En todos los casos, si no hay disponibilidad o el tiempo de espera es muy alto, la aplicación ofrece esperar o redirigir el viaje a un conductor hombre, manteniendo la continuidad del servicio.
La nueva opción ya está disponible de manera progresiva en la aplicación y se suma a los distintos servicios que Uber ofrece en Chile desde 2014, ampliando su oferta de movilidad en el país.
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