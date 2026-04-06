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Se confirma el interés de un grande de Europa por Darío Osorio: “Envió a un ojeador a ver al chileno”

La prensa italiana informó que el delantero nacional fue visto en directo por un emisario de la Roma.

Bastián Lizama

Getty Images

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Darío Osorio promete ser uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. El atacante chileno, que destaca en el Midtjylland de Dinamarca, está en la carpeta de los grandes clubes de Europa y en los últimos días se sumó un nuevo interesado.

Según informó La Gazzetta Dello Sport, la Roma “envió a un ojeador al partido de la Superliga danesa entre el Midtjylland y el Sønderjyske para ver al joven chileno y confirmó en directo las buenas impresiones que había tenido en las últimas semanas”.

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En ese encuentro, el formado en Universidad de Chile no decepcionó y respondió con un golazo en el empate 2-2 de su equipo, reafirmando su potencial y dejando una gran impresión ante la mirada del gigante italiano.

“Su traspaso asciende ahora a 15 millones de euros, tres veces más que el precio pagado por el club danés. Dada su edad, salario y características, Osorio se está convirtiendo en uno de los nombres más codiciados en el mercado del club romano, a pesar de no tener pasaporte de la UE", añadió el citado medio.

Cabe recordar que Darío Osorio renovó recientemente su contrato con el Midtjylland hasta 2030, aunque en el club danés asumen que su salida hacia una liga de mayor nivel es solo cuestión de tiempo.

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