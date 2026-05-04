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VIDEO. Se hizo viral por La Roja, vino a Chile y vivió tenso episodio: “Es la primera vez que me pasa algo así”

A través de redes sociales, la influencer rusa Masha Goryacheva denunció que sufrió un intento de asalto durante su visita a nuestro país.

Bastián Lizama

@Mahavsekruto

@Mahavsekruto

Masha Goryacheva, influencer rusa que se hizo viral en el amistoso entre Chile y Rusia disputado el pasado 15 de noviembre de 2025 en la ciudad de Sochi, denunció que sufrió un intento de asalto durante su visita a nuestro país.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido —que suma más de 300 mil seguidores entre Instagram y TikTok— relató el incómodo momento que vivió en la comuna de Providencia, en las cercanías del Costanera Center.

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“Hola chicos, yo soy Macha, soy rusa. Hoy día tuvimos una situación incómoda como turista en Chile. Un hombre en motocicleta trató de robarle el celular a mi hermano cerca del Costanera Center", señaló.

“Se veía que era una persona acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Chile me ha parecido un muy bonito país, hay gente muy respetuosa, pero esta situación ensucia la estadía", agregó.

Finalmente, la influencer rusa explicó: “En mis viajes, es la primera vez que me pasa algo así, pero sé que son cosas que me pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Aquí fue una peligrosa situación”.

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