Masha Goryacheva, influencer rusa que se hizo viral en el amistoso entre Chile y Rusia disputado el pasado 15 de noviembre de 2025 en la ciudad de Sochi, denunció que sufrió un intento de asalto durante su visita a nuestro país.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido —que suma más de 300 mil seguidores entre Instagram y TikTok— relató el incómodo momento que vivió en la comuna de Providencia, en las cercanías del Costanera Center.

“Hola chicos, yo soy Macha, soy rusa. Hoy día tuvimos una situación incómoda como turista en Chile. Un hombre en motocicleta trató de robarle el celular a mi hermano cerca del Costanera Center", señaló.

“Se veía que era una persona acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Chile me ha parecido un muy bonito país, hay gente muy respetuosa, pero esta situación ensucia la estadía", agregó.

Finalmente, la influencer rusa explicó: “En mis viajes, es la primera vez que me pasa algo así, pero sé que son cosas que me pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Aquí fue una peligrosa situación”.