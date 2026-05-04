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Nueva polémica complica a ministra Steinert por sociedad con exmarido: publican datos del SII que contradicen su versión

La aparición de registros contables contradice la defensa de la secretaria de Estado y suma cuestionamientos en un contexto de alta tensión política.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Una nueva controversia golpea a la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, luego de que salieran a la luz antecedentes que contradicen su versión inicial sobre una sociedad que mantiene con su exmarido.

La polémica se originó tras una publicación que reveló la existencia de la sociedad Yunke Ltda, vinculada a la secretaria de Estado y a su expareja, abogado que ha litigado en causas bajo la Ley de Drogas.

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Ministra de seguridad María Trinidad Steinert / Pablo Ovalle Isasmendi

Frente a esto, la última semana de abril, la ministra Steinert aseguró públicamente que se trataba de una empresa constituida hace más de 25 años, que “nunca tuvo movimientos” y que no fue disuelta tras el término del matrimonio.

“El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, expuso la secretaria de Estado.

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Sin embargo, registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), recogidos por La Segunda este lunes 4 de mayo, indican que la sociedad sí presentó contabilidad en 2002, lo que implica actividad formal ante el organismo fiscalizador.

El antecedente reavivó las críticas desde el mundo político. El senador Daniel Núñez (PC) emplazó a la ministra a aclarar la situación, cuestionando la inconsistencia entre sus declaraciones y los datos oficiales.

A través de redes sociales, el parlamentario advirtió que este tipo de controversias no puede desviar la atención de la gestión en seguridad, en un contexto marcado por la preocupación por el crimen organizado.

El episodio ocurre en medio de un clima de alta tensión entre la integrante del Ejecutivo y un congresista, luego de que Steinert anunciara una querella por injurias y calumnias contra el propio Núñez, quien previamente había solicitado su renuncia luego que se revelara esta sociedad.

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