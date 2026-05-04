Participante de MasterChef denunció acoso sexual contra cocinero chileno: “Metió su mano en mi camiseta...”

“MasterChef Celebrity” atraviesa una controversial denuncia por parte de una de sus participantes en la edición 2018. María José Martínez reveló que sufrió acoso sexual por parte de un integrante del jurado.

La actriz colombiana reveló esto en el podcast “Vos Podes”, donde relató lo acontecido en el hotel donde se hospedaba.

“Yo recibo mi copa, voy a cerrar la puerta y mete la mano. Me dice: ‘Acaba de llegar la prueba de mañana, si me deja entrar le digo cuál es’”, inició contando.

La mujer de 45 años continuó: “Le digo: ‘No, ¿Cómo se le ocurre? Yo mejor me voy a acostar porque mañana va a estar pesado’. Él me dice: ‘¿Está segura?’ y me empieza a acorralar“.

Martínez detalló que en ese momento el involucrado estaba bajo los efectos del alcohol y “metió la mano en su camiseta”, para luego darle un “beso esquinero” y retirarse.

La colombiana agregó que conversó esto con dos compañeras más dentro de “MasterCheft”, quienes le contaron que también vivieron situaciones similares. Sin embargo, optó por no revelar el nombre del autor.

A pesar de esto, dejó algunos detalles respecto a su identidad, afirmando que este ya no forma parte del programa. Entre los apuntados aparecen Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier.