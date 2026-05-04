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PDI y Fiscalía justifican allananamientos para indagar en la compra de acciones de Azul Azul por parte de Michael Clark

Las autoridades judiciales y policiales incautaron documentos físicos, digitales y computadores para sumar antecedentes en la investigación.

Carlos Madariaga

PDI y Fiscalía justifican allananamientos para indagar en la compra de acciones de Azul Azul por parte de Michael Clark

PDI y Fiscalía justifican allananamientos para indagar en la compra de acciones de Azul Azul por parte de Michael Clark / Agencia Uno / PDI

Este lunes, el Centro Deportivo Azul se vio sorprendido por la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para reunir antecedentes en torno a las indagatorias judiciales que se están haciendo contra el expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

Al respecto, desde la orgánica policial entregaron detalles en torno a los allanamientos realizados tanto en La Cisterna como en domicilios de empresas asosciadas al otrora mandamás del elenco universitario laico.

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Se desplegaron más de 28 funcionarios. Fueron un domicilio particular, tres empresas y un centro deportivo. Se incautaron documentos físicos y digitales”, destacó David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en torno a una investigación que continuará de manera reservada.

“Las diligencias tienen que ver con una autorización otorgada por el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de Fiscalía para registrar cinco domicilios de distintas personas jurídicas”, complementó el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya.

La autoridad judicial también explicitó que las indagatorias también involucran a la gestión de Azul Azul y la forma en que Michael Clark terminó siendo accionista mayoritario del club.

“Se han obtenido distintos medios de prueba, como documentos y computdores, que permitirán desarrollar las próximas diligencias. Una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal sin realizar una OPA, además de los delitos que forman parte del caso Sartor, como entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos”, cerró el fiscal Juan Pablo Araya.

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