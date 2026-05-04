Carolina Leitao en la mira: PDI incauta computadores en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco
La querella acusa un perjuicio fiscal de $12 mil millones y falsificación de instrumentos públicos.
Carolina Leitao en la mira: PDI incauta computadores en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco
03:14
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada Anticorrupción, realizó este lunes diligencias al interior de la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que apunta a la exalcaldesa Carolina Leitao.
El operativo incluyó la incautación de cerca de 10 computadores, entre ellos el equipo que habría sido utilizado por la exjefa comunal durante su gestión.
La indagatoria se originó a partir de una querella presentada por el actual alcalde del Frente Amplio, Miguel Concha, en marzo pasado. La acción judicial acusa un presunto perjuicio fiscal cercano a los $12 mil millones, además de eventuales delitos de falsificación de instrumento público.
Revisa también
La querella también involucra a otros exfuncionarios municipales, entre ellos el exadministrador Patricio Escobar, el exdirector de Secretaría Comunal de Planificación Juan Pino y la exdirectora de Finanzas Tamara Rubio.
Según se informó, los equipos fueron entregados voluntariamente por la actual administración municipal para facilitar las diligencias instruidas por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La investigación busca esclarecer posibles irregularidades ocurridas durante la gestión de Leitao, quien dejó el cargo en 2024 tras tres periodos y posteriormente asumió como subsecretaria de Prevención del Delito.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.