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Carolina Leitao en la mira: PDI incauta computadores en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco

La querella acusa un perjuicio fiscal de $12 mil millones y falsificación de instrumentos públicos.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Carolina Leitao en la mira: PDI incauta computadores en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco

Carolina Leitao en la mira: PDI incauta computadores en Municipalidad de Peñalolén por investigación de fraude al fisco

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La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada Anticorrupción, realizó este lunes diligencias al interior de la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que apunta a la exalcaldesa Carolina Leitao.

El operativo incluyó la incautación de cerca de 10 computadores, entre ellos el equipo que habría sido utilizado por la exjefa comunal durante su gestión.

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22 de enero del 2020/SANTIAGO El alcalde de Peñalolen, Carolina Leitao, participa de la reunion con alcaldes de comunas identificadas como grandes consumidoras de agua para abordar en conjunto medidas que permitan reducir su consumo y contribuir a un uso más eficiente del escaso recurso hídrico, en el contexto de la grave sequía que afecta a nuestro país. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

La indagatoria se originó a partir de una querella presentada por el actual alcalde del Frente Amplio, Miguel Concha, en marzo pasado. La acción judicial acusa un presunto perjuicio fiscal cercano a los $12 mil millones, además de eventuales delitos de falsificación de instrumento público.

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La querella también involucra a otros exfuncionarios municipales, entre ellos el exadministrador Patricio Escobar, el exdirector de Secretaría Comunal de Planificación Juan Pino y la exdirectora de Finanzas Tamara Rubio.

Según se informó, los equipos fueron entregados voluntariamente por la actual administración municipal para facilitar las diligencias instruidas por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La investigación busca esclarecer posibles irregularidades ocurridas durante la gestión de Leitao, quien dejó el cargo en 2024 tras tres periodos y posteriormente asumió como subsecretaria de Prevención del Delito.

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