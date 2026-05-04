Jugó en el Barcelona, pasó 14 meses en prisión y reaparece predicando ante 40 mil personas: “Cristo me hizo libre...”

Dani Alves dejó una importante huella en España, siendo parte fundamental de aquel FC Barcelona dirigido por Josep Guardiola que conquisto el mundo del fútbol.

El lateral brasileño conquistó 23 títulos en 408 partidos oficiales en el elenco “Culé”, para luego conquistar Italia y Francia con Juventus y Paris Saint-Germain.

Sin embargo su historia dio un giro inesperado en 2023 tras ser acusado por abuso sexual en una discoteca en Barcelona. Alves pasó 14 meses en prisión tras ser condenado por este cargo.

No fue hasta 2025 que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al exfutbolista por inconsistencias en la evidencia y relato de la denunciante, y fue liberado. Esto lo llevó a un camino ligado a la fe evangélica.

Dani Alves tuvo una impactante reaparición, ya que predicó ante alrededor de 40 mil personas en el Air Riyad Metropolitano del Atlético de Madrid.

“Yo sé que todos saben que yo estuve en la cárcel, pero cristo me ha hecho libre”, fueron las palabras del brasileño.