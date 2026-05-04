Nuevo ataque homicida en San Miguel: hombre es baleado en la puerta de su propia casa

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Violento ataque homicida en San Miguel: hombre es baleado en la puerta de su propia casa

Un nuevo hecho de violencia armado sacude a la comuna de San Miguel. Un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado a balazos en la puerta de su domicilio, en calle Santa Fe, por un grupo de sujetos que se movilizaban en dos vehículos.

El hecho es investigado como un ataque homicida por equipos especializados de la policía.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala, quedando en estado grave y en riesgo vital. Fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, donde logró ser estabilizado.

Según información preliminar, el afectado logró salir de la condición de riesgo vital en las últimas horas, aunque permanece bajo observación médica.

Escalada de violencia en San Miguel

El caso está siendo indagado por la PDI en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quienes trabajan para esclarecer la dinámica del ataque y dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con antecedentes preliminares, este sería el segundo ataque de características similares en menos de 24 horas en la comuna. Durante la madrugada del domingo, otro hecho de violencia dejó a una persona en riesgo vital, lo que enciende las alertas sobre un posible aumento de delitos asociados al uso de armas de fuego.

Por ahora, no se ha informado sobre detenidos ni sobre posibles vínculos entre ambos casos, pero las diligencias continúan en desarrollo.