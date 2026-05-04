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Exministro Luis Cordero cuestiona enfoque del Gobierno en materia de seguridad: “Cuesta entender”

En paralelo, la exautoridad destacó que los acuerdos políticos previos fueron clave para fortalecer la gestión en la materia.

Javiera Rivera

Agencia UNO | Luis Cordero

Agencia UNO | Luis Cordero / Pablo Ovalle Isasmendi

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó dudas sobre la estrategia del Gobierno en materia de seguridad, asegurando que, a casi dos meses del inicio de la actual administración, todavía le resulta difícil comprender el enfoque adoptado.

En conversación con La Tercera, la exautoridad apuntó a falencias en la forma en que el Ejecutivo ha comunicado su plan, señalando que se trata de un aspecto clave en una materia de alta relevancia para el país.

“Gobernar implica acciones (...) no solo relatos”

Asimismo, indicó que una parte importante del éxito en seguridad radica en la comunicación, aunque recalcó que la gestión debe centrarse en resultados concretos. “Gobernar implica acciones y medidas visibles, no solo relatos”, planteó.

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Las críticas del exsecretario de Estado también se extendieron a la relación con la administración anterior.

En ese sentido, sostuvo que el actual Gobierno ha reconocido de forma insuficiente los avances logrados previamente, pese a que —según afirmó— estos se construyeron sobre acuerdos entre oficialismo y oposición.

En esa línea, subrayó que dichos consensos permitieron fortalecer la gestión en seguridad y debieran ser considerados como base para continuar con las políticas públicas en esta área.

Además, mencionó que en los últimos años se registró una baja en los homicidios, planteando que el desafío es mantener esa tendencia.

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