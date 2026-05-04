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¿No sabes qué regalar? Experta en fragancias revela cuál es el perfume ideal para el Día de las Madres 2026

Daniela Hernández indició que este aroma marcará la tendencia del año.

Felipe Romo

¿No sabes qué regalar? Experta en fragancias revela cuál es el perfume ideal para el Día de las Madres 2026

¿No sabes qué regalar? Experta en fragancias revela cuál es el perfume ideal para el Día de las Madres 2026 / Carol Yepes

El mundo de la perfumería es uno que avanza rápidamente y que también, se posiciona como uno de los elegidos para regalar en el próximo Día de las Madres.

Daniela Hernández lleva 25 años en el rubro de los aromas, y lidera su tienda “Siempre Perfumada”. La experta conversó con LUN, y adelantó cuál será la fragancia que estará a la cabeza este 2026.

“Power of You” de Giorgio Armani fue su respuesta, con olores inspirados en la maracuyá, indicando que “los perfumes frutales nos dan un golpe de dopamina para seguir el día a día”.

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Hernández abordó las claves para obsequiar un perfume, donde se encuentran puntos claves como la edad y los aromas disponibles: “No asumas porque a la mamá le queda poquito perfume es ese el que necesita. Pregunta. No tengas miedo de preguntar”.

Para madres de entre 40 y 50 años, explicó que “algo limpio, con aroma de recién bañada, perfiles tradicionales (...) de los últimos lanzamientos está Narcisso Pure Musk Black. Otro que recomiendo es el Moschino Toy 2″.

También indicó cuáles perfumes no regalar para este Día de las Madres, con varios tópicos a considerar.

Las fragancias muy desafiantes para una nariz que no está entrenada no. Tampoco regalar perfumes que puedan traer malos recuerdos. A mi mamá hay aromas que le generan angustia, porque le recuerdan cuando su hermano migró del país”, cerró.

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