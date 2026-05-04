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Movida clave en la TV chilena: Canal 13 redefine su estructura

La señal televisiva informó a través de un comunicado cambios en su directorio.

Nicolás Lara Córdova

Movida clave en la TV chilena: Canal 13 redefine su estructura

Canal 13 generó un movimiento inesperado este lunes al anunciar cambios en su estructura interna.

A través de un comunicado, la señal informó la modificación de sus estatutos y el nombramiento de Gabriel Polgati como nuevo presidente.

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“Canal 13 aprobó reformar sus estatutos y reducir a tres los miembros de su directorio, con el objetivo de agilizar su estructura”, señalaron.

De esta forma, el directorio de la señal, ubicada en Inés Matte Urrejola, quedó conformado por Gabriel Polgati como presidente, junto a Alicia Zaldívar y Rodrigo Terré como integrantes.

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