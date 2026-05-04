Minsal negocia ajuste de Hacienda: Ministra Chomali asegura que la reducción será menor al 3% propuesto inicialmente

En una jornada clave ante la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo despejó las dudas sobre el impacto de la política de austeridad fiscal en el sistema sanitario chileno.

La ministra de Salud, May Chomalí, anunció que, tras un complejo proceso de negociación, se logró reducir la presión sobre las arcas del Minsal, estableciendo una moderación presupuestaria definitiva del 2,5%.

Esta cifra marca un quiebre respecto a la instrucción inicial del Ministerio de Hacienda, que en el marco del plan de estrechez económica del gobierno de Kast, había proyectado un recorte transversal del 3%.

La diferencia de 0,5 puntos porcentuales, según explicó la secretaria de Estado, es fundamental para garantizar la operatividad de la red sin comprometer la atención directa de los pacientes.

La titular de Salud no ocultó la complejidad del proceso para llegar a este acuerdo con la Dipres. Según su análisis, el principal obstáculo radica en las carencias históricas que arrastra el sector.

“La negociación que tuvimos entre el Ministerio de Salud y la Dipres fue una negociación difícil, en que uno de los puntos más importantes que estuvo sobre la mesa fue el déficit estructural que tiene el Ministerio de Salud en términos de su financiamiento”, detalló.

En la misma línea, enfatizó que las conversaciones escalaron hasta el más alto nivel para proteger los objetivos de la actual administración.

“Tuvimos bastantes discusiones, muchas reuniones en la Dipres, en el Ministerio de Salud, en los diferentes niveles, incluso con el ministro, para tratar de negociar ese 3%”, puntualizó Chomali.

Blindaje a la atención y programas sociales

Una de las mayores preocupaciones del sector era el posible fin de prestaciones o la desvinculación de trabajadores. Sin embargo, la ministra fue enfática en señalar que el ajuste de 2,5% no tocará la “primera línea” de salud.

Los ahorros se buscarán, principalmente, a través de la revisión de ejecuciones históricas en inversión y mejoras de eficiencia administrativa.

“Queremos ser muy categóricos: No se van a reducir las coberturas, no se van a reducir el personal directamente relacionado con la atención asistencial”, aseguró la ministra, añadiendo que los 52 programas ministeriales actuales se mantendrán operativos durante 2026.

Ejecución presupuestaria y foco en el fraude

Durante la instancia, también se entregó un balance del estado financiero a marzo de 2026. Se destacó que Fonasa ya alcanza una ejecución del 37%, impulsada en gran parte por el pago de sentencias judiciales que superan con creces lo presupuestado.

Por otro lado, áreas como la Ley Ricarte Soto y el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) muestran un gasto acelerado, por sobre el 50%.

Para mitigar este gasto, Salud pondrá el foco en la fiscalización de las licencias médicas: “Lo único que podemos seguir impulsando dice relación con el SIL, es decir, seguir trabajando con la pesquisa de fraudes, y el fraude del uso de licencias médicas”.

Finalmente, en cuanto a Salud Pública, se reportó una ejecución del 41%, explicada por el arrastre de deudas de 2025 y la adquisición de suministros críticos como las vacunas contra la influenza y el fármaco Nirsevimab.