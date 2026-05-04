¿Tienes dinero olvidado? Más de 93 mil exafiliados de Isapre Masvida aún no cobran sus saldos: revisa cómo retirarlo

Más de 93 mil personas aún no han percibido los montos que les corresponden por diversos conceptos tras el cierre de la antigua Isapre Masvida.

La Superintendencia de Salud ha emitido una alerta para que los usuarios afectados regularicen su situación, ya que la principal traba para concretar los pagos es la falta de información financiera en el sistema.

A continuación, te detallamos cómo revisar si tienes dinero a disposición y los pasos a seguir para retirarlo.

¿Quiénes pueden tener saldos a favor?

El proceso involucra a exafiliados que mantengan saldos pendientes por cuatro categorías específicas:

Excedentes acumulados.

acumulados. Reembolsos de prestaciones.

de prestaciones. Pagos de excesos .

. Deudas vigentes con prestadores asociados.

Según los datos oficiales del organismo regulador, existen exactamente 93.280 personas que figuran en los registros con pagos no cobrados.

El llamado llega bajo cierto nivel de urgencia debido a que el dinero está disponible, pero no puede ser transferido sin la acción del titular.

Instructivo para el cobro

Para gestionar el depósito, la Superintendencia ha dispuesto una plataforma digital centralizada. Sigue estas instrucciones para completar el proceso:

Acceso al portal: Entra al sitio oficial de consulta de deuda en https://consultadeuda.superdesalud.gob.cl. Validación de identidad: Ingresa tu RUT y contraseña. En caso de no poseer una, el mismo sistema permite la opción “obtener clave”. Consulta de estado: Una vez dentro, el portal te indicará si posees montos bajo el estado de “pendiente”. Registro de cuenta: Para hacer efectivo el pago, selecciona la modalidad de transferencia bancaria. Ingreso de datos: Digita la información de tu cuenta personal y presiona el botón “guardar”.

La entidad fiscalizadora enfatizó que el pago se realizará exclusivamente mediante transferencia electrónica y que la cuenta de destino “deberá estar a su nombre” para garantizar la seguridad del proceso.

Caso de prestadores e instituciones

En el caso de los prestadores de salud institucionales que tengan deudas pendientes con la ex Isapre Masvida, las reglas varían ligeramente:

Las cuentas bancarias deben estar vinculadas directamente al RUT de la sociedad .

. Si se requiere el pago en una cuenta con un RUT distinto, es imperativo enviar la documentación legal respectiva y un poder notarial al correo electrónico of-partes@superdesalud.gob.cl, solicitando formalmente el cambio de la cuenta de destino.

Para resolver dudas adicionales o reportar inconvenientes con la plataforma, la Superintendencia mantiene habilitado el canal de contacto a través del mismo correo: of-partes@superdesalud.gob.cl.