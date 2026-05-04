“Usted no aprende verdad”: exchico reality genera ola de críticas por elogiar al ‘Chino’ Ríos tras escándalo en bar

Marcelo ‘Chino’ Ríos estuvo en el ojo de la polémica durante el pasado fin de semana. El exnúmero uno del mundo en tenis, se vio enfrascado en una acalorada discusión y terminó siendo retirado de un bar de Vitacura.

“Él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz”, detalló la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez.

Tras lo sucedido, el propio Ríos realizó una publicación en Instagram explicando lo sucedido. “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa”, partió señalando.

“Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí, y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, concluyó.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

Los elogios de Ignacio Lastra a Marcelo Ríos

Tal y como se esperaba, la publicación de Ríos generó múltiples comentarios. Entre ellos, uno que llamó especialmente la atención fue el de un exchico reality: Ignacio Lastra.

“Un crack entre cracks, número 1″, fueron las palabras de el exparticipante de Doble Tentación. Tras sus dichos, una ola de críticas se fueron en contra del modelo.

“Usted no aprende verdad”, “Comentario que hace más mal que bien, cuando hay violencia y excesos”, “Pucha Ignacio, hace poco vi que realizas charlas. En ellas un sin fin de cosas buenas. No puedes poner ‘un crack’ a una persona que es todo lo contrario a lo que deseas lograr”, fueron algunos de los comentarios que usuarios le escribieron a Lastra.

Cabe recordar que en 2017 Ignacio Lastra protagonizó un accidente de tránsito, por andar a exceso de velocidad, mientras andaba en un vehículo junto a su pareja de aquel entonces, Julia Fernandes.