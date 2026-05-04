Corte Suprema confirma destitución de exalcalde de Laja por acoso sexual contra funcionaria municipal

La Corte Suprema confirmó la destitución de Roberto Quintana, exalcalde de Laja y actual funcionario municipal, tras rechazar el recurso de protección con el que buscaba dejar sin efecto el sumario administrativo abierto en su contra por acoso sexual contra una funcionaria.

El máximo tribunal ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ya había descartado ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento disciplinario.

La resolución validó la sanción aplicada por la Municipalidad de Laja, al estimar que los hechos vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa.

La Suprema descarta doble sanción y valida el sumario administrativo

La defensa del exjefe comunal alegó que se había vulnerado el principio “non bis in ídem”, al sostener que los mismos hechos ya fueron revisados por la Contraloría Regional y el Juzgado de Garantía de Laja. También cuestionó la competencia del alcalde y del fiscal instructor del sumario.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esos argumentos y reafirmó la autonomía de la responsabilidad administrativa frente a eventuales responsabilidades penales o civiles. En esa línea, el fallo descartó la existencia de una doble sanción indebida y validó la potestad disciplinaria ejercida por la autoridad municipal.

Según los antecedentes del caso, Quintana fue condenado por sentencia firme como autor del delito de abuso sexual. Además, la Contraloría Regional del Biobío ya había determinado su responsabilidad administrativa por hechos de acoso sexual.

El tribunal sostuvo que, aunque los hechos ocurrieron cuando el recurrente ejercía como alcalde entre 2021 y 2024, actualmente cumple otras funciones dentro del municipio. Por eso, al no haberse hecho efectiva antes la responsabilidad administrativa, la autoridad podía imponer la sanción mientras no existiera prescripción.

La causa también tuvo un alto impacto público por un video de poco más de tres minutos, en el que se ve al exalcalde abrazando e intentando besar reiteradamente a una funcionaria municipal contra su voluntad. El material fue grabado el 5 de agosto de 2021.

Con esta decisión, la Suprema concluyó que no se configuró “ilegalidad ni arbitrariedad” en el acto impugnado y confirmó la destitución por “incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias”.