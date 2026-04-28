Hermana de un campeón de la NBA llega al básquetbol chileno y firma por elenco que representa a la U en el torneo
Maira Horford fue oficializada como nueva jugadora de Azul y Rojo, elenco de la Liga Nacional Femenina.
El básquetbol chileno se ha ido nutriendo esta temporada de jugadores extranjeros con particulares vínculos en la disciplina.
Uno es Andre Ball, quien hoy defiende a Boston College en la Liga Nacional de Básquetbol y que es primo de Lonzo Ball, estrella de la NBA con pasos por Los Ángeles Lakers y Chicago Bull.
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A él hay que sumar otro ilustre familiar, pero en la Liga Nacional Femenina de la pelotita naranja.
Esto luego que Azul y Rojo, elenco que representa no oficialmente a la Universidad de Chile, anunciara una particular incorporación.
Se trata de Maira Horford, hermana de Al Horford, jugador dominicano que fue campeón de la NBA en 2024 con Boston Celtics y que hoy comparte camarín con Stephen Curry en Golden State Warriors.
Según información de ADN Deportes, la centroamericana, seleccionada de su país, llegará el próximo martes a Santiago para sumarse a Azul y Rojo tras haber defendido al Sao José Dos Campos en Brasil.
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