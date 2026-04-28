Hermana de un campeón de la NBA llega al básquetbol chileno y firma por elenco que representa a la U en el torneo / Instagram @azulyrojolau

El básquetbol chileno se ha ido nutriendo esta temporada de jugadores extranjeros con particulares vínculos en la disciplina.

Uno es Andre Ball, quien hoy defiende a Boston College en la Liga Nacional de Básquetbol y que es primo de Lonzo Ball, estrella de la NBA con pasos por Los Ángeles Lakers y Chicago Bull.

A él hay que sumar otro ilustre familiar, pero en la Liga Nacional Femenina de la pelotita naranja.

Esto luego que Azul y Rojo, elenco que representa no oficialmente a la Universidad de Chile, anunciara una particular incorporación.

Se trata de Maira Horford, hermana de Al Horford, jugador dominicano que fue campeón de la NBA en 2024 con Boston Celtics y que hoy comparte camarín con Stephen Curry en Golden State Warriors.

Según información de ADN Deportes, la centroamericana, seleccionada de su país, llegará el próximo martes a Santiago para sumarse a Azul y Rojo tras haber defendido al Sao José Dos Campos en Brasil.