El golazo del Chelsea que no sirvió para nada: suman un mes sin ganar en la Premier League / Chris Lee - Chelsea FC

Este lunes, por el cierre de la fecha 35 de la Premier League, Chelsea siguió alargando una temporada de pesadilla.

Los “Blues”, si bien se clasificaron a la final de la FA Cup, no han podido estar ni cerca de la pelea por el título de liga, además de caer en los octavos de final de la Champions League a manos del PSG. Todo en una racha negativa que los llevó ya a prescindir de dos entrenadores, Enzo Maresca y Liam Rosenior.

Chelsea intentó levantar cabeza este lunes, pero terminó perdiendo por 3-1 ante el Nottingham Forest, que se impuso en Stamford Bridge gracias a un doblete de Taiwo Awoniyi y otro tanto de Igor Jesus.

Eso sí, el tanto del honor en el elenco londinense fue una verdadera joya de Joao Pedro, que en los descuentos del partido se despachó con una infernal chilena.

Más allá de lo espectacular de la resolución del brasileño, Chelsea completó un mes sin victorias en Premier League, acumulando seis caídas consecutivas que lo tienen estancado en 48 unidades, ubicándose en un noveno puesto que, de momento, los deja fuera de toda competencia europea para la temporada 2026-2027.