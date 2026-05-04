“Me pelaba a mí y me advirtió que me había descuerado; nunca pensé que iba a llegar”

Este lunes, Canal 13 estrenó en sus plataformas digitales el programa Milf donde sus panelistas, Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yasmín Vásquez se reencontraron tras las polémicas que provocaron su separación en 2020.

Las protagonistas de dicho conflicto abordaron en el inicio del programa cómo vivieron la polémica separación del espacio cuando se transmitía en TV+.

La primera en conversar sobre el conflicto fue Yasmín Vásquez, quien comentó que “la Claudia (Conserva) me pelaba a mí y me lo advirtió, que me había descuerado”.

“Nunca pensé que iba a llegar a este panel porque la Claudia estaba mala”, agregó.

Claudia Conserva reconoció que “yo las bloqueé porque a mí me hacía mucho daño cuando se juntaban y lloraban”.

Vásquez profundizó en el reencuentro que tuvo con la animadora tras su pelea en 2020.

“Me di cuenta de que cuando uno se pelea con una amiga, es peor que pelearse con su ex. Peleadas a muerte y nos topamos en el dentista. La sensación fue haberme encontrado con un ex. Y fui directo a saludarla y luego fui al baño y ella pensó que me había ido a esconder”, relató.

Conserva, en tanto, indicó que la pelea ‘no fue por plata’ y que “no hay una razón en particular. Fue porque no nos vimos y, desde la pelea hasta el día que nos encontramos, nunca nos vimos en persona y no pudimos hablar”.